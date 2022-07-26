Meteoroloji'den Bursa'ya ‘sıcak hava’ uyarısı: 4 gün sürecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı. Bursa'da 4 gün üst üste sıcaklık uyarısı verildi.
Bursa'da yarından başlayarak pazar gününe kadar süreceği tahmin edilen sıcaklıkların perşembe günü 37 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.
Nem oranının en yüksek cuma günü yüzde 85 olacağı tahmin edilen Bursa'da, yetkililer mecbur kalmadıkça öğle saatlerinde dışarı çıkılmaması uyarısında bulundu.
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