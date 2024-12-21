Meteoroloji açıkladı: 21 Aralık 2024 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Yayınlanma: 21.12.2024 - 09:25

Güncelleme: 21.12.2024 - 09:25

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz, Mersin, Adana, Osmaniye, Nevşehir, Niğde, Yozgat, Çorum, Hakkari, Şırnak, Mardin, Siirt ve Batman çevreleri ile Hatay kıyılarının aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hakkari ve Şırnak çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar, yağış alan diğer yerlerde yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek olan yağışların; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Bolu ve Düzce çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde yağışla birlikte biraz azalacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise, genellikle güney, kuzeydoğu kesimlerde batı ve kuzeybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz ile Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI

Yağışların Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Bolu ve Düzce çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.

Rüzgarın Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve kar savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

BUZLANMA VE ÇIĞ

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile buzlanma, don ve ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

İl il hava durumu:

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 11°C, 14°C

Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE 8°C, 9°C

Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL 10°C, 14°C

Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

SAKARYA 6°C, 17°C

Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin kıyılarında güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 1°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ 8°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR 12°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA 11°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz, Mersin, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Hatay kıyılarının yağmur ve sağanak, Batı Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

ADANA 5°C, 14°C

Öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ANTALYA 12°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 4°C, 15°C

Öğle saatlerinde kıyıları yağmur ve sağanak yağışlı

MERSİN 8°C, 16°C

Öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile Nevşehir, Niğde ve Yozgat çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzeybatısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA 0°C, 5°C

Öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANKIRI 0°C, 4°C

Öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 1°C, 7°C

Öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA -1°C, 7°C

Yağmur ve sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bolu ve Düzce çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU 2°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DÜZCE 6°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KASTAMONU -1°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK 7°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ

Parçalı ve çok bulutlu, Çorum çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ARTVİN -3°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 10°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT -1°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 8°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM -11°C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS -8°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA -2°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN -3°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Mardin, Siirt ve Batman çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR -2°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP 1°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT -1°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

ŞANLIURFA 3°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu