Meteoroloji uyarmıştı: Antalya'yı fırtına ve sağanak vurdu!
Antalya'da etkili olan fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) fırtına ve yağış uyarısı yaptığı Antalya'nın Kumluca ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak ve fırtına Göksu Mahallesi'ndeki bir seraya zarar verdi.
Erol Memiş'e ait yaklaşık bir dönümlük seranın üzerindeki plastik örtü yırtılarak, kullanılamaz hale geldi. Serada ekili domatesler de zarar gördü.
CAMİ MİNARESİNİN KÜLAHI KOPTU
Serik ilçesinde ise Abdurrahmanlar Mahallesi'nde bulunan Çıtlıklı Camisi'nin minaresinin külahı fırtına nedeniyle yerinden kopup, yan tarafta bulunan portakal bahçesine düştü. Olayda minare zarar görürken, herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.
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