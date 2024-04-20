Meteoroloji uyarmıştı: Antalya'yı fırtına ve sağanak vurdu!

Antalya'da etkili olan fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

DHA
Yayınlanma: 20.04.2024 - 14:49
Abone Ol google-news

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) fırtına ve yağış uyarısı yaptığı Antalya'nın Kumluca ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak ve fırtına Göksu Mahallesi'ndeki bir seraya zarar verdi.

Erol Memiş'e ait yaklaşık bir dönümlük seranın üzerindeki plastik örtü yırtılarak, kullanılamaz hale geldi. Serada ekili domatesler de zarar gördü.

CAMİ MİNARESİNİN KÜLAHI KOPTU

Serik ilçesinde ise Abdurrahmanlar Mahallesi'nde bulunan Çıtlıklı Camisi'nin minaresinin külahı fırtına nedeniyle yerinden kopup, yan tarafta bulunan portakal bahçesine düştü. Olayda minare zarar görürken, herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.


Antalya haberleri Fırtına haberleri sağanak haberleri

İlgili Haberler

Yurdun iç ve batı kesimleri için fırtına uyarısı!

Yurdun iç ve batı kesimleri için fırtına uyarısı!
Muğla'da fırtına: Ağaçlar devrildi, çatı uçtu

Muğla'da fırtına: Ağaçlar devrildi, çatı uçtu
Ankara'da fırtına etkili olmaya başladı

Ankara'da fırtına etkili olmaya başladı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yeni Şafak yazarından AKP'li Zeybekci'ye 'İsrail'le ticaret' tepkisi: 'Daha gerzekçe açıklama duymadım, yazıklar olsun'

Yeni Şafak yazarından AKP'li Zeybekci'ye 'İsrail'le ticaret' tepkisi: 'Daha gerzekçe açıklama duymadım, yazıklar olsun'
Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Yengeç burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Yengeç burcu yorumu
Kayseri'de camide vaaz veren imam, kadınları hedef aldı: 'Kadınlarımız soyundukça soyunuyor'

Kayseri'de camide vaaz veren imam, kadınları hedef aldı: 'Kadınlarımız soyundukça soyunuyor'
Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Kova burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Kova burcu yorumu
Meteoroloji açıkladı: 20 Nisan 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 20 Nisan 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Terazi burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Terazi burcu yorumu
Yatırımcılar dikkat: Altından yeni rekor! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 19 Nisan 2024 altın fiyatları...

Yatırımcılar dikkat: Altından yeni rekor! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 19 Nisan 2024 altın fiyatları...
Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Akrep burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Akrep burcu yorumu