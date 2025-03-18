Meteoroloji uyarmıştı: İstanbul'da kar yağışı başladı!

Ülke genelinde etkili olan soğuk hava dalgasıyla birlikte birçok kentte kar yağışı bekleniyor. İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da da kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji uyarmıştı: İstanbul'da kar yağışı başladı!
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DHA
Yayınlanma: 18.03.2025 - 17:21

İstanbul'da hava sıcaklıklarını aniden düşmesiyle birlikte kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

SICAKLIKLAR 10 DERECEYE KADAR DÜŞTÜ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da hava sıcaklıkları bugün 10 derece kadar düştü.

YÜKSEK KESİMLERDE KAR YAĞIŞI BAŞLADI

Megakent'in tamamında sağanak yağış etkili olurken, Silivri, Çatalca ve Başakşehir ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağdı. Kar yağışının gece saatlerinde etkisini artırması bekleniyor.


Etiketler: #kar yağışı #meteoroloji genel müdürlüğü #meteoroloji

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