Meteoroloji uyarmıştı... İstanbul'da 'soğuk hava' etkisi: Araç camları buz tuttu

İstanbul’da etkili olan soğuk hava ve gece boyu aralıklarla yağan kar nedeniyle sabah saatlerinde iş yerlerine gitmek isteyen vatandaşlar karla kaplı araçlarını temizledi. Donmuş camları temizlemeye çalışan araç sahipleri, buzları kazımak için uzun uğraş verdi.

Meteoroloji uyarmıştı... İstanbul'da 'soğuk hava' etkisi: Araç camları buz tuttu
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İHA
Yayınlanma: 12.02.2025 - 09:04

İstanbul’da dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı gün boyu etkisini sürdürdü. İstanbul Valisi Davut Gül tarafından yapılan açıklama sonrasında kent genelinde eğitime bir gün ara verildi.

Etkili olan soğuk hava nedeniyle sabah saatlerinde işlerine gitmek isteyen vatandaşlar araçların üzerindeki biriken karları temizledi. Araçların camları buzla kaplanırken, işlerine gitmek isteyen bazı vatandaşlar araçlarını temizledi.

Donmuş camları temizlemeye çalışan araç sahiplerinin, buzları kazımak için uzun uğraş verdiği görüldü.


Etiketler: #soğuk hava #meteoroloji

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