Meteorolojiden Marmara Denizi için kritik fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 7 Şubat'ta sabah saatlerinden itibaren Marmara Denizi'nde fırtına uyarısında bulundu.

Meteorolojiden Marmara Denizi için kritik fırtına uyarısı
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AA
Yayınlanma: 07.02.2025 - 00:13

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Marmara'da rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtınanın, akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.


Etiketler: #Fırtına #akşam #genel müdür

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