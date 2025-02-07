Meteorolojiden Marmara Denizi için kritik fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 7 Şubat'ta sabah saatlerinden itibaren Marmara Denizi'nde fırtına uyarısında bulundu.
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Marmara'da rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Fırtınanın, akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
Ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Etiketler: #Fırtına #akşam #genel müdür
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