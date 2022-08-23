Meteoroloji uyarmıştı: Tekirdağ'da 'fındık büyüklüğünde' dolu yağdı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün saatler öncesinde uyardığı Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde fındık büyülüğünde dolu yağdı. Yaklaşık 10 dakika süren dolu yağışı yerini sağanak yağışa bırakırken, sokaklarda adeta dereye dönüştü.

İHA
23 Ağustos 2022 Salı, 15:55
Meteoroloji uyarmıştı: Tekirdağ'da 'fındık büyüklüğünde' dolu yağdı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan uyarıların hemen ardından Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde fındık büyüklüğünde dolu yağışı etkili oldu. Dolu yağışının bir anda bastırmasıyla sokakta dolaşan yurttaşlar kaçacak yer aradı.

YAKLAŞIK 10 DAKİKA SÜRDÜ

Şemsiyelerinde yetersiz kaldığı dolu yağışında yurttaşlar duvar dipleri ve tentelerin altında yağışın geçmesini bekledi. Yaklaşık 10 dakika süren dolu yağışı yerini sağanak yağışa bırakırken, sokaklarda adeta dereye dönüştü. Yolda bulunan sürücüler de ilerlemekle güçlük çekti.

Dolu yağışından sonra sağanak yağışında etkili olmasıyla kentteki bazı mahallelerin sokaklarını su bastı.


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