Meteoroloji uyarmıştı: Tekirdağ'da 'fındık büyüklüğünde' dolu yağdı

23 Ağustos 2022 Salı, 15:55

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan uyarıların hemen ardından Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde fındık büyüklüğünde dolu yağışı etkili oldu. Dolu yağışının bir anda bastırmasıyla sokakta dolaşan yurttaşlar kaçacak yer aradı.

YAKLAŞIK 10 DAKİKA SÜRDÜ

Şemsiyelerinde yetersiz kaldığı dolu yağışında yurttaşlar duvar dipleri ve tentelerin altında yağışın geçmesini bekledi. Yaklaşık 10 dakika süren dolu yağışı yerini sağanak yağışa bırakırken, sokaklarda adeta dereye dönüştü. Yolda bulunan sürücüler de ilerlemekle güçlük çekti.

Dolu yağışından sonra sağanak yağışında etkili olmasıyla kentteki bazı mahallelerin sokaklarını su bastı.