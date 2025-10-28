Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen'den yağışlarla ilgili kötü haber... Tek bir yere işaret etti: 'Bu iyi değil!'

Dün etkili olan yağışların ardından bugün Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; Türkiye genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz (Artvin hariç) ile Niğde, Kayseri, Nevşehir, Osmaniye çevreleri ile Adana'nın doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının batı kesimlerde 5 ila 7 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

"BU İYİ DEĞİL..."

Etkili olan yağışların duracağını ve 8-10 gün gibi yağışsız bir periyoda girileceğini belirten Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen, uyarıda bulundu.

Orhan Şen, 'Yarından itibaren Türkiye 8-10 gün gibi yağışsız bir periyoda giriyor görünüyor. Bu iyi haber değil. Son yağışlar Ömerli Barajı'nı bakalım ne kadar doldurdu. Dün %16.64 idi. Dün toplam doluluk 23.08 idi. Dün gece İstanbul önemli yağış aldı. Bugün bu oran kaça çıkacak. Tabii yağışın baraja katkısı için 2-3 gün beklemek gerek' diyerek barajlardaki doluluk oranına dikkat çekti.