Meteoroloji ‘uzmanı’na suç duyurusu: Küfürle yanıt verdi

İTÜ Meteoroloji Mühendisliği mezunu olarak tanıtılan Kerem Ökten hakkında İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Mikdat Kadıoğlu, suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.01.2024 - 10:10
Meteoroloji ‘uzmanı’na suç duyurusu: Küfürle yanıt verdi
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Yaptığı yorumlarla yüz binlerce kişi tarafından takip edilen ve gazetelerin sıklıkla referans aldığı isim olan Kerem Ökten hakkında dikkat çeken bir açıklama yapıldı. Bugüne kadar kendisine yönelik bilgilerin yer aldığı internet sayfalarında "İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği bölümü mezunu" olarak tanıtılan Kerem Ökten için 'sahte diploma' uyarısında bulunuldu.

"DİPLOMASI SAHTE, SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ"

İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Mikdat Kadıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda konuya ilişkin "İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölüm Başkanı olarak böyle bir mezunumuzun olmadığını kamuoyuna saygı ile duyururum. Bu sahte diploma olayı için suç duyurusunda bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

ÖKTEN'DEN KÜFÜRLÜ YANIT

Kadıoğlu'nun açıklamalarının sosyal medyada gündem olmasının ardından Kerem Ökten, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Ökten'in yapmış olduğu "Lodosla gelen Kıştan, gülerek gelen p*şttan kork!" şeklindeki paylaşım, Kadıoğlu'nun açıklamalarına cevap olarak yorumlandı.


Kerem Ökten meteoroloji Mikdat Kadıoğlu

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