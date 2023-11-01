Meteoroloji ve AFAD'dan uyarı: İstanbul, İzmir, Bursa, Kocaeli...
Meteoroloji'nin 'sarı kod' yayınladığı iller için AFAD'dan da uyarı geldi. Yapılan uyarıda, yurttaşların sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, rüzgar, hortum riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması istendi.
Marmara ve Ege'nin kuzeyinde yarın kuvvetli sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan meteorolojik uyarıda, Trakya, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Balıkesir, Çanakkale ile İzmir ve Manisa çevrelerinde yarın yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi.
Açıklamada sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ile Ege kıyılarında hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
??????@meteoroloji_twi’den alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre;— AFAD (@AFADBaskanlik) November 1, 2023
??? 2 Kasım Perşembe günü;
?? Trakya, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Balıkesir, Çanakkale ile İzmir ve Manisa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış… pic.twitter.com/1KQRLyVNuy
AFAD'DAN DA UYARI GELDİ
Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da AFAD'dan geldi. Sarı kodlu illeri paylaşarak şu ifadelere yer verdi:
"Trakya, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Balıkesir, Çanakkale ile İzmir ve Manisa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, Ege kıyılarında hortum riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz."
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- İnan Kıraç, kızını evlatlıktan reddetti
- Gözaltına alınmadan önceki son paylaşımı gündem oldu
- Dünyaca ünlü ekonomistten çarpıcı tahmin!
- Dilan Polat ve Engin Polat gözaltında
- Okullarda müfredat değişiyor!
- Tolga Şardan ve Dinçer Gökçe'ye gözaltı
- Bakan Tunç'tan 'Can Atalay' açıklaması
- Türkiye'nin konuştuğu çift gözaltında!
- Polat çiftine operasyonda yeni ayrıntılar!
- Aile dizisinde Dilan Polat-Engin Polat göndermesi