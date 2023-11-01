Meteoroloji'den Marmara için 'kuvvetli yağış' uyarısı!

Marmara ve Ege'nin kuzeyinde yarın kuvvetli sağanak bekleniyor.

AA
Yayınlanma: 01.11.2023 - 14:40
Meteoroloji'den Marmara için 'kuvvetli yağış' uyarısı!
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, Trakya, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Balıkesir, Çanakkale ile İzmir ve Manisa çevrelerinde yarın yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi.

Açıklamada sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ile Ege kıyılarında hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.


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