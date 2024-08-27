Meteoroloji'den 10 il için 'saatli' uyarı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü İzmir, Manisa, Aydın, Balıkesir, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur ve Antalya'nın bazı kesimlerinde yerel sağanak beklendiğini bildirdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinden sonra İzmir, Manisa ve Aydın'ın iç kesimleri, Balıkesir'in güneyi, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Isparta ve Burdur ile Antalya'nın batısının iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Bu hava koşullarının saat 21.00'e kadar süreceği tahmin ediliyor.
??Meteorolojik Uyarı— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) August 27, 2024
Batı Kesimlerde Kuvvetli Yağış Bekleniyor!@AFADBaskanlik @izmirvaliligi @ManisaValiligi @AydinValiligi @TC_Balikesir @KutahyaValiligi @TC_UsakValiligi @AfyonValiligi @ISPARTAVALILIK @Burdurvalilik @AntalyaValilik pic.twitter.com/4KSmWm90Et
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