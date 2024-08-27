Meteoroloji'den 10 il için 'saatli' uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İzmir, Manisa, Aydın, Balıkesir, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur ve Antalya'nın bazı kesimlerinde yerel sağanak beklendiğini bildirdi.

AA
Yayınlanma: 27.08.2024 - 13:18
Meteoroloji'den 10 il için 'saatli' uyarı!
Abone Ol google-news

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinden sonra İzmir, Manisa ve Aydın'ın iç kesimleri, Balıkesir'in güneyi, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Isparta ve Burdur ile Antalya'nın batısının iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Bu hava koşullarının saat 21.00'e kadar süreceği tahmin ediliyor.


meteoroloji haberleri meteoroloji genel müdürlüğü haberleri

İlgili Haberler

Meteoroloji'den Ege ve Batı Karadeniz için 'sağanak' uyarısı

Meteoroloji'den Ege ve Batı Karadeniz için 'sağanak' uyarısı
Meteoroloji'den İstanbul için 'saatli 'uyarı: Kuvvetli sağanak yağış geliyor!

Meteoroloji'den İstanbul için 'saatli 'uyarı: Kuvvetli sağanak yağış geliyor!
Meteoroloji açıkladı: 27 Ağustos 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 27 Ağustos 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler