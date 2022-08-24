Meteoroloji'den 10 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı

24 Ağustos 2022 Çarşamba, 10:15

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava durumu raporunu yayınladı. Buna göre, 10 kentte sağanak yağış bekleniyor. Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

Bilecik, Yalova, Kütahya, Manisa ve İzmir için sarı kodlu uyarı verildi.

Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir ve Bursa içinse turuncu uyarı yayınlandı.

Öte yandan, AKOM, İstanbul için de yağmur beklendiğini bildirdi.

AFAD DA UYARDI

Öte yandan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Yalova, Bilecik, İzmir, Manisa, Kütahya ve Bursa için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Açıklamada, 11 ilde etkili olması beklenen kuvvetli yağışlara ilişkin, "24 Ağustos Çarşamba günü; Marmara'nın güney ve batısı ile Kuzey Ege'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; Edirne, Tekirdağ, Yalova, Bilecik, İzmir, Manisa ve Kütahya'da kuvvetli, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Edirne'nin güneyi ile Tekirdağ'ın batısında yer yer çok kuvvetli olması beklenmektedir" denildi.