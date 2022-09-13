Meteoroloji'den 12 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

13 Eylül 2022 Salı, 13:47

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu Bölgesi’nde bugün için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yaptı.

Meteoroloji’den bugün yapılan açıklama şöyle:

“Rüzgarın bugün (13.09.2022) öğle saatlerinde Erzurum, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Bitlis, Muş, Kars, Ağrı ve Hakkari çevreleri ile Elazığ’ın doğu, Siirt’in kuzey, Van’ın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkati ve tedbirli olunmalıdır.”