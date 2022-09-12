Meteoroloji'den Doğu Akdeniz için kuvvetli sağanak uyarısı

12 Eylül 2022 Pazartesi, 15:31

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'de görülecek gök gürültülü sağanağın, Osmaniye çevreleri ile Mersin'in doğu, Adana'nın kuzey ve doğu, Kahramanmaraş'ın batı, Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Gök gürültülü sağanaktan dolayı oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.



