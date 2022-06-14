Meteoroloji’den sağanak uyarısı

14 Haziran 2022 Salı, 09:06

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Muğla, Sinop, Van, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Bilecik, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Adana, Osmaniye, Hatay, Mersin'in iç kesimleri ve Kahramanmaraş'ın güneybatısında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Bilecik, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Adana, Osmaniye, Hatay, Mersin'in iç kesimleri ve Kahramanmaraş'ın güneybatısında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KENTLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA 14°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu