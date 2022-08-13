Meteoroloji'den 5 bölgeye kuvvetli sağanak uyarısı
Meteoroloji, hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre, bugün yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek. Bunun yanı sıra 5 bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi, Kuzey Ege’nin iç kesimleri, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Balıkesir, Bilecik, Osmaniye, Eskişehir, Tokat, Artvin ve Ardahan çevreleri, Antalya’nın ve Adana’nın iç, Kahramanmaraş’ın batı, Hatay’ın kıyı kesimleri ile Çanakkale’nin kuzey ve doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNDE
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Genellikle mevsim normalleri civarında, doğu bölgelerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
AKDENİZ'DE RÜZGAR ORTA ŞİDDETTE
Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
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