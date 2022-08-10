Meteorolojik uyarıları nelerdir? Yeşil, sarı, turuncu, kırmızı kod ne anlama gelir?
Kuvvetli meteorolojik hadiseler, günlük hayatın işleyişini aksatan, can ve mal kayıplarına sebep olabilen meteorolojik olaylardır. Meteorolojik uyarılar, kuvvetli meteorolojik hadiselerin sebep olduğu olumsuz etkilerin azaltılması, zarar ve kayıpların en aza indirilmesi, vatandaşların ve ilgililerin gerekli tedbirleri almasına yönelik bilgi ve verilerin kamuoyuna duyurulmasıdır. Peki, meteorolojik kodlar nelerdir, ne anlama gelir?
MeteoAlarm Avrupa Meteoroloji Servisleri Ağı (EUMETNET) faaliyetleri kapsamında geliştirilen, Avrupa ülkelerinde kuvvetli meteorolojik hadiseleri uyarı seviyelerine göre renk ve simgelerle gösteren bir sistemdir.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü personeli tarafından geliştirilen MeteoUYARI uygulaması ile meteorolojik uyarıların yurttaşlar ve yetkililer tarafından daha iyi anlaşılması hedeflenmektedir.
METEOROLOJİK UYARI RENK KODLARI NE ANLAMA GELİR?
34 Avrupa ülkesi tarafından belirlenen renkler ve sınıflandırılmalar MeteoUYARI sistemine uyarlanmıştır.
Uyarı seviyeleri ve renkler, meteorolojik hadisenin şiddeti, görülme sıklığı, etki alanı ve süresi dikkate alınarak belirlenir.
YEŞİL: Uyarı yapılmasını gerektiren meteorolojik hadise tahmin edilmemektedir.
SARI: Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.
TURUNCU: Hava durumu tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.
KIRMIZI: Hava durumu çok tehlikelidir. Son derece kuvvetli bir meteorolojik hadise tahmin edilmektedir. Büyük hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Bu hadiseler çoğu durumda geniş bir alan üzerinde hayatı tehdit eder. Güncel meteorolojik koşullar ve tahminler sıklıkla takip edilmelidir.
Benzer meteorolojik hadiselerin etkileri bölgelere göre farklılık göstermektedir. Örneğin; Erzurum’da 10 cm. kar yağışı günlük hayatta önemli bir aksaklığa sebep olmazken İstanbul’da ciddi sorunlara yol açabilir.
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