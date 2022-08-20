Meteoroloji'den 5 il için 'gök gürültülü sağanak' uyarısı

20 Ağustos 2022 Cumartesi, 17:33

Yurdun büyük bir kısmında aşırı sıcaklar görülürken bazı illerde de yağışlı hava etkisini sürdürüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) değerlendirmelerine göre; Ordu,Giresun,Trabzon'un doğu ilçeleri, Rize ve Artvin kıyılarında etkili olacak gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.