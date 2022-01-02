Meteoroloji'den 6 bölge için kuvvetli sağanak uyarısı

02 Ocak 2022 Pazar, 07:25

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir ve Konya çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile İç Anadolu'nun doğusunda yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Karadeniz kıyıları ile Artvin'in güneyi ve Tokat'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli, yükseklerinde yer yer yoğun kar yağışı, Rize, Artvin’in kuzeyi, Trabzon’un batısı ile Giresun’un doğusunda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji'nin açıklaması şöyle:

Yağışların; Karadeniz kıyıları ve Artvin'in güneyi ile Tokat'ın kuzeyinde kuvvetli, Rize, Artvin’in kuzeyi, Trabzon’un batısı ile Giresun’un doğusunda çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/m2) sağanak yağış şeklinde, Batı Karadeniz'in yüksekleri ile Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in 800 m üzeri yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı olarak başlaması; zamanla sıcaklık düşüşüyle birlikte 400 m üzeri yüksek kesimlerde kar yağışının etkili olması beklendiğinden, oluşabilecek olumsuz şartlara karşı (ulaşımda aksamalar, su baskını, heyelan, yüksek kesimlerde tipi, buzlanma ve don vb) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusunun yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güneyinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 12°C

Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 12°C

Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu

KOCAELİ °C, 12°C

Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu

EGE

Parçalı yer yer çok bulutlu, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 7°C

Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu

İZMİR °C, 17°C

Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 15°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 15°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 17°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 12°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 11°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri ile Eskişehir ve Konya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur, doğusunda yer yer karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte bölgenin doğusunda buzlanma ve don hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 6°C

Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu

KONYA °C, 7°C

Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu

BATI KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu, iç kesimlerinin yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-60 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 6°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 10°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

KASTAMONU °C, 4°C

Çok bulutlu ve yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 11°C

Çok bulutlu ve yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Tokat'ın kuzeyi ve Artvin'in güneyinde kuvvetli, Rize, Artvin'in kuzeyi, Trabzon'un batısı ve Giresun’un doğusunda çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/m2) sağanak yağış şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Yağışların Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in 800 m üzeri yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı olarak başlaması, zamanla sıcaklık düşüşüyle birlikte 400 m üzeri yüksek kesimlerde de kar yağışının etkili olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 9°C

Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu

ÇORUM °C, 6°C

Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu, yüksekleri karlakarışık yağmurlu

SAMSUN °C, 9°C

Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 11°C

Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu, yükseklerinin karlakarışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli, batısında çok kuvvetli ve şiddetli, yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 0°C

Parçalı çok bulutlu ve kar yağışlı

KARS °C, -4°C

Parçalı çok bulutlu ve kar yağışlı

MALATYA °C, 4°C

Parçalı çok bulutlu ve karlakarışık yağmurlu

VAN °C, 2°C

Parçalı çok bulutlu ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, bölgenin kuzeydoğusunun yükseklerinde karlakarışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ile birlikte bölgenin doğusunda buzlanma ve don hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 8°C

Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu, yüksekleri karlakarışık yağmurlu

GAZİANTEP °C, 9°C

Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu

SİİRT °C, 7°C

Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 10°C

Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu