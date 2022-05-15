Meteoroloji'den 81 ile uyarı: Bu tarihlere dikkat!

15 Mayıs 2022 Pazar, 07:23

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya, İç Ege, Akdeniz'in iç ve doğu kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Bilecik ve Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların ;İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu kuzeyi, Muş, Bingöl ve Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın batı, Adana'nın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında yer yer toz taşınımı bekleniyor.

YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu kuzeyi, Muş, Bingöl ve Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın batı, Adana'nın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden; sel, su baskını, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Doğu Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında yer yer toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı ( ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi ile Bilecik ve Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 15°C, 28°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 14°C, 24°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

KIRKLARELİ 15°C, 27°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 15°C, 27°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya ve Denizli'nin Çardak ilçesi ile zamanla İç Ege'nin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 9°C, 20°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 15°C, 28°C

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Denizli'nin Çardak ilçesi ile gece saatlerinden itibaren il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 16°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimleri çok bulutlu

MUĞLA 9°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri ile zamanla bölge genelinin yer yer çok bulutlu, Bu akşam saatlerinde Isparta, Burdur ve Hatay çevrelerinin, bölgenin iç ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Öğle saatlerinden sonra Osmaniye, Kahramanmaraş'ın batısı ve Adana'nın kuzeyinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin doğusunda yer yer toz taşınımı bekleniyor.

ADANA 16°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuzeyinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 17°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 16°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

OSMANİYE 16°C, 27°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney ve doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 13°C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, il genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR 12°C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KAYSERİ 10°C, 19°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA 12°C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde kuzey kesimleri ile öğle saatlerinden itibaren il genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 6°C, 22°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 13°C, 27°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

KASTAMONU 8°C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 14°C, 21°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Gümüşhane, Bayburt, Artvin ile Trabzon, Giresun, Rize'nin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 13°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜMÜŞHANE 9°C, 23°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 13°C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 14°C, 18°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeyi(Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Tunceli) ile Bingöl ve Muş çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM 7°C, 18°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

KARS 5°C, 19°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA 14°C, 25°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, Pazar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 7°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, Pazar öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Pazar bölgenin batısında toz taşınımı bekleniyor.

DİYARBAKIR 13°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, Pazar öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP 14°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, Pazar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 15°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, Pazar öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 17°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, Pazar öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı