Meteoroloji'den 9 il için 'gök gürültülü sağanak' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), öğleden sonra ve akşam saatlerinde Kastamonu, Çankırı, Çorum, Amasya, Bolu, Karabük, Sinop, Samsun ve Tokat'ın bazı kesimlerinde kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.

AA
28 Ağustos 2022 Pazar, 14:38
Meteoroloji'den 9 il için 'gök gürültülü sağanak' uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan açıklamaya göre, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yurdun kuzey kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanağın Kastamonu, Çankırı, Çorum ve Amasya çevreleri ile Bolu ve Karabük'ün doğu, Sinop ve Samsun'un iç, Tokat'ın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.


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