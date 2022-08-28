Meteoroloji’den yeni hafta için haritalı uyarı! Geri geliyor...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki hafta içine dair hava durumu tahminlerini yayımladı. Tahminlere göre bir süredir etkisini azaltmış olan sağanak yağış tekrar kuvvetlenerek geniş bir alanda kendini gösterecek. Hava sıcaklıklarında düşüş bekleniyor. İşte ayrıntılar...
Türkiye'nin bazı bölgeleri yeniden yağışlı havanın etkisine girecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan güncel hava durumu tahminlerine göre 28 Ağustos Pazar günü, Karadeniz kıyılarını ve Ege’nin iç kısımlarını etkileyecek olan sağanak yağış, salı günü daha geniş bir alanda görülecek.
İstanbul ve çevresinde de salı, çarşamba ve perşembe günleri yağış beklenirken hava sıcaklıklarında birkaç derecelik düşüş meydana gelecek.
YAĞIŞ GÖRÜLECEK OLAN BÖLGELERDE SICAKLIK DEĞERLERİ DÜŞECEK
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yüksek sıcaklıklar etkisini sürdürecek, yağış görülecek olan bölgelerde sıcaklık değerleri düşecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye'nin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.
İç Ege (Denizli hariç), İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Sakarya, Bilecik ve Sinop çevreleri, Balıkesir'in güneyi, Antalya'nın batısının iç kesimleri ile Kastamonu'nun kıyı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.
Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Çankırı ve Çorum çevreleri, Kastamonu ve Karabük'ün güneyi ile Ankara'nın doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava durumu tahminleri ise şöyle:
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