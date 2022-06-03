Meteoroloji'den Ankara çevresi için kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji, Ankara ve çevresi için 3 saatlik gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara ve çevresinde önümüzdeki 3 saat süresince gök gürültülü sağanak yağış olacağı uyarısı yaptı.
Saat 02.00’ye kadar dikkatli olunması istenen açıklama şöyle:
- Son radar verileri ve meteorolojik değerlendirmelere göre; önümüzdeki 3 saat süresince Ankara çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalıdır.
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