Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 31 Mayıs hava durumu tahminleri açıklandı. Yayımlanan rapora göre; öğle saatlerinden sonra sağanak yağış bekleniyor. Öte yandan sıcaklıkların artmaya devam ederek, yurt genelinde mevsim normallerinin 4-12 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Meteoroloji tarafından yeni hava durumu tahmin raporu yayımlandı. Son hava durumu raporuna göre bugün yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Bursa, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Van ve Hakkari çevreleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii'nin yerel Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Sıcaklıkların artmaya devam ederek, yurt genelinde mevsim normallerinin 4-12 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, zamanla Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERDE BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde Tekirdağ'ın kuzeydoğu ilçelerinin (Ergene, Çorlu, Çerkezköy ve Kapaklı) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 17°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 18°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 17°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 19°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu, zamanla iç kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya, Afyonkarahisar ve Uşak çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 13°C, 30°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 19°C, 36°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
İZMİR 21°C, 31°C
Az bulutlu
MANİSA 22°C, 35°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii'nin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 19°C, 35°C
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu
ANTALYA 22°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 18°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN 22°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı, zamanla az bulutlu, bu akşam saatlerinde bölgenin doğusu ve Çankırı çevreleri ile öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 17°C, 29°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 15°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 17°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
YOZGAT 14°C, 29°C
Parçalı bulutlu, bu akşam saatleri ile öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Karabük, Kastamonu ve Sinop çevreleri ile öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 12°C, 27°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 16°C, 31°C
Parçalı bulutlu
SİNOP 18°C, 23°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK 19°C, 23°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Samsun, Çorum, Amasya, Tokat ve Gümüşhane çevreleri ile yarın öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 18°C, 33°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜMÜŞHANE 13°C, 30°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORDU 18°C, 23°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 17°C, 24°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, sabah saatlerinde Tunceli çevreleri ile öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 9°C, 25°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 9°C, 24°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 15°C, 31°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN 10°C, 22°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 17°C, 36°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ANTEP 22°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 22°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
URFA 26°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
AMASYA’DA ŞİMŞEKLER GECEYİ GÜNDÜZE ÇEVİRDİ
Amasya’da, akşam saatlerinde yağmurla birlikte etkili olan şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Taşova’da son günlerde mevsim normallerinin üzerinde olan hava sıcaklığı, akşam saatlerinde yerini gök gürültülü sağanağa bıraktı. Akşam saatlerinde başlayan yağmurla birlikte çakan şimşekler, gökyüzünü aydınlatırken görsel şölen oluşturdu.
GECE YARISI ADANA’DA SİS ETKİLİ OLDU
Adana’da gece saatlerinde etkili olan sis nedeniyle bazı yerlerde görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.
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