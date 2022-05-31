Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

31 Mayıs 2022 Salı, 09:04

Meteoroloji tarafından yeni hava durumu tahmin raporu yayımlandı. Son hava durumu raporuna göre bugün yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Bursa, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Van ve Hakkari çevreleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii'nin yerel Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların artmaya devam ederek, yurt genelinde mevsim normallerinin 4-12 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, zamanla Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERDE BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde Tekirdağ'ın kuzeydoğu ilçelerinin (Ergene, Çorlu, Çerkezköy ve Kapaklı) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 17°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 18°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 17°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 19°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu, zamanla iç kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya, Afyonkarahisar ve Uşak çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 13°C, 30°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 19°C, 36°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

İZMİR 21°C, 31°C

Az bulutlu

MANİSA 22°C, 35°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii'nin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 19°C, 35°C

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu

ANTALYA 22°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 18°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN 22°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı, zamanla az bulutlu, bu akşam saatlerinde bölgenin doğusu ve Çankırı çevreleri ile öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 17°C, 29°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 15°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 17°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT 14°C, 29°C

Parçalı bulutlu, bu akşam saatleri ile öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Karabük, Kastamonu ve Sinop çevreleri ile öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 12°C, 27°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 16°C, 31°C

Parçalı bulutlu

SİNOP 18°C, 23°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 19°C, 23°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Samsun, Çorum, Amasya, Tokat ve Gümüşhane çevreleri ile yarın öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 18°C, 33°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜMÜŞHANE 13°C, 30°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORDU 18°C, 23°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 17°C, 24°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, sabah saatlerinde Tunceli çevreleri ile öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 9°C, 25°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 9°C, 24°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 15°C, 31°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 10°C, 22°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 17°C, 36°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ANTEP 22°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 22°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

URFA 26°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

AMASYA’DA ŞİMŞEKLER GECEYİ GÜNDÜZE ÇEVİRDİ

Amasya’da, akşam saatlerinde yağmurla birlikte etkili olan şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Taşova’da son günlerde mevsim normallerinin üzerinde olan hava sıcaklığı, akşam saatlerinde yerini gök gürültülü sağanağa bıraktı. Akşam saatlerinde başlayan yağmurla birlikte çakan şimşekler, gökyüzünü aydınlatırken görsel şölen oluşturdu.

GECE YARISI ADANA’DA SİS ETKİLİ OLDU

Adana’da gece saatlerinde etkili olan sis nedeniyle bazı yerlerde görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.