Meteoroloji'den 'Ankara' uyarısı: Gök gürültülü sağanak geliyor
Ankara ve çevresinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugün akşam saatlerine kadar Ankara, Çankırı, Bolu ve Kırıkkale çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
Gök gürültülü sağanağın yerel ve kısa süreli kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluk ile ulaşımda aksaklıklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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