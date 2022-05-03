Meteoroloji'den 'Ankara' uyarısı: Gök gürültülü sağanak geliyor

Ankara ve çevresinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

AA
03 Mayıs 2022 Salı, 18:03
Meteoroloji'den 'Ankara' uyarısı: Gök gürültülü sağanak geliyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugün akşam saatlerine kadar Ankara, Çankırı, Bolu ve Kırıkkale çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Gök gürültülü sağanağın yerel ve kısa süreli kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluk ile ulaşımda aksaklıklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.


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