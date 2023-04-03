Meteoroloji'den Marmara için ‘kuvvetli yağış’ uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından Marmara Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

DHA
Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 13:06
Meteoroloji'den Marmara için ‘kuvvetli yağış’ uyarısı
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MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi’nde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların bu gece saatlerinden itibaren Yalova, Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin edildiği bildirildi.

Yetkililer, ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, dolu yağışı, ani fırtına ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.


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