Meteoroloji'den İstanbul'a 'turuncu kodlu' uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için bir uyarı yayınladı. Kar yağışlarının önümüzdeki 3 gün boyunca il genelinde etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için turuncu kodlu uyarı yayınladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün İstanbul için yayınladığı uyarı şu şekilde;
İstanbul’da halen aralıklarla devam eden kar yağışlarının önümüzdeki 3 gün boyunca il genelinde etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.
??Meteorolojik Uyarı— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) January 23, 2022
İstanbul'da Kar Yağışlarının 3 Gün Boyunca Aralıklarla Devam Edeceği Tahmin Ediliyor!@AFADBaskanlik @TC_istanbul @istanbulbld pic.twitter.com/NcHbMspV0X
Rüzgarın bu akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/saat hamleli 90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden, İstanbul’un kuzey ve batı kesimleri ile boğaz çevresinde yoğun olmak üzere deniz etkili kar yağışlarının 3 gün boyunca aralıklarla kentte etkisini sürdürmesi bekleniyor.
BUZLANMA VE DON UYARISI
Özellikle köprü ve viyadükler başta olmak üzere il genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. İstanbul Boğazı’nın Karadeniz’e bakan girişi ve boğaz hattı boyunca, deniz ulaşımı bakımından görüş mesafesinde azalma ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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