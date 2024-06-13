Meteorolojiden batı bölgeleri için kuvvetli rüzgar uyarısı
Batı bölgelerinde kuvvetli rüzgar bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden sonra İç Ege, Marmara'nın güneyi, Göller Yöresi ile Eskişehir çevrelerinde rüzgar, batı ve güneybatıdan kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek.
Ulaşımda aksama, çatı uçması, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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