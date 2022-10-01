Meteoroloji'den Batı Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı: Sel ve su baskınına dikkat!

Zonguldak, Düzce, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Bolu'nun kuzey kesimlerinde yarın öğleden sonra sağanak beklendiğini duyuran Meteoroloji, kuvvetli yağıştan kaynaklı sel ve su baskınına karşı uyardı.

AA
01 Ekim 2022 Cumartesi, 14:53
Meteoroloji'den Batı Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı: Sel ve su baskınına dikkat!
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın saat 15.00 itibarıyla Zonguldak, Düzce, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Bolu'nun kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli, gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Gece yarısı sona ereceği değerlendirilen kuvvetli yağıştan kaynaklı sel ve su baskını ile yıldırım, kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.


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