Meteoroloji'den sağanak uyarısı

25 Eylül 2022 Pazar, 07:24

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı rapora göre, bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak beklenirken sıcaklıklar birkaç derece artarak mevsim normallerine çıkacak.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 9°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 14°C, 23°C

Az bulutlu

KOCAELİ 11°C, 27°C

Az bulutlu

TEKİRDAĞ 14°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 8°C, 24°C

Az bulutlu

DENİZLİ 13°C, 29°C

Az bulutlu

İZMİR 16°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 12°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 18°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 18°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 15°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 11°C, 28°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 7°C, 22°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR 7°C, 25°C

Az bulutlu

KONYA 9°C, 22°C

Az bulutlu

SİVAS 4°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 4°C, 21°C

Az bulutlu

DÜZCE 8°C, 26°C

Az bulutlu

KASTAMONU 4°C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİNOP 15°C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz geneli, Ordu ve Giresun ile Samsun'un doğu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 9°C, 25°C

Parçalı bulutlu

ARTVİN 12°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN 13°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğu çevreleri bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

TRABZON 15°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusu ile Erzincan, Bingöl ve Muş çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 5°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

KARS 3°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

MALATYA 10°C, 23°C

Parçalı bulutlu

VAN 11°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 13°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 13°C, 27°C

Az bulutlu

SİİRT 15°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 18°C, 28°C

Az bulutlu