Meteoroloji'den Batı Karadeniz'de kuvvetli yağmur ve kar uyarısı
Batı Karadeniz'de kuvvetli yağmur ve kar yağışı uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de (Düzce, Bartın, Zonguldak, Karabük, Bolu, Kastamonu'nun kuzeyi), yarın sabah saatlerinde yağmur şeklinde başlaması beklenen yağışların, kıyı kesimlerde kuvvetli yağmur (metrekareye 21-50 kilogram), iç ve yüksek kesimlerde ise kuvvetli kara (10-25 santimetre) dönüşeceği tahmin ediliyor.
Bölgede, ulaşımda aksamalar, dik yamaçlarda heyelan riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
İlgili Haberler
- Meteoroloji'den sağanak uyarısı
- Meteoroloji Genel Müdürlüğü gün verip uyardı: 15 kentte kar bekleniyor!
- Meteoroloji'den kar yağışı ve sağanak uyarısı
Günün Video Haberi
Video Haberler
- DEVA Partisi'nden Erdoğan'ı kızdıracak video
- Telefona baktı; ızgaradan aşağıya düştü
- 'AKP yönetemiyor, yurttaş bedel ödüyor'
- Çin'de 520 drone'lu ışık gösterisi
- Guatemala’da 6,2 büyüklüğünde deprem
- AKP'li yurttaşın 2 yılda şaşırtan değişimi
- Beyazıt tramvay durağında silahlı kavga
- Beylikdüzü'nden dehşet anları: Sopayla parçaladı
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
- 'Dayanırsın rüşvete, iftiraya, yalana'
En Çok Okunan Haberler
- Grafiti sanatçılarından 'hurdalarla' geri dönüşüm mesajı
- Avustralya, sığınmacıları ortalama 689 gün alıkoyuyor
- Bangladeş’te demiryolu hattında yaşam mücadelesi
- Güneş Sistemi'ndeki gizemli nesne
- Çocukluğunu özleyen bu gazozcuya geliyor
- Y ve Z kuşağı evcil hayvanlarına daha özen gösteriyor
- “Kitaplar Adası”nın 20. yılı...
- İlahi Hanife Hanım!
- ‘Indigo Günlükleri’
- BUGÜN günlerden Cumhuriyet Kitap!