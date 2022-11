iPhone 15'in tasarımı için yeni iddia: iPhone 5C geri mi dönüyor?

Kısa bir süre önce iPhone kullanıcılarının yeni iPhone 15 hakkında ne istediklerine yönelik bir anketin sonuçları ortaya çıkmıştı. Bu ankete katılanların yüzde 35.2'si yeni bir tasarım görmek istediklerini söylemişti. Şimdi ise iPhone 15 serisinin tasarımı hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı: iPhone 5C tasarımı geri mi dönüyor?

Apple'ın iPhone 15 serisi için yeni bir tasarım üzerinde çalışmak yerine önceki modellerinde olduğu gibi geriye dönük bir tasarımı benimseyeceği iddia edildi. İddianın sahibi ise Twitter'da yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren ShrimpApplePro oldu. ShrimpApplePro'ya göre Apple iPhone 15 tasarımı için yuvarlanmış kenar tasarımına geri dönüş yapabilir.

So the new iPhone 15

From the early information that I have, the iPhone 15 will feature a new border design. The back edge corner (as pointed out in the images) will be rounded and not square anymore.

The material also will be titanium.

Still very early to take it as it is. pic.twitter.com/hbdCKUhVP9