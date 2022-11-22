iPhone 15'in tasarımı için yeni iddia: iPhone 5C geri mi dönüyor?

22 Kasım 2022 Salı, 08:56

Kısa bir süre önce iPhone kullanıcılarının yeni iPhone 15 hakkında ne istediklerine yönelik bir anketin sonuçları ortaya çıkmıştı. Bu ankete katılanların yüzde 35.2'si yeni bir tasarım görmek istediklerini söylemişti. Şimdi ise iPhone 15 serisinin tasarımı hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı: iPhone 5C tasarımı geri mi dönüyor?

iPHONE 15'İN TASARIMI HAKKINDA ORTAYA ATILANLAR

Apple'ın iPhone 15 serisi için yeni bir tasarım üzerinde çalışmak yerine önceki modellerinde olduğu gibi geriye dönük bir tasarımı benimseyeceği iddia edildi. İddianın sahibi ise Twitter'da yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren ShrimpApplePro oldu. ShrimpApplePro'ya göre Apple iPhone 15 tasarımı için yuvarlanmış kenar tasarımına geri dönüş yapabilir.

So the new iPhone 15

From the early information that I have, the iPhone 15 will feature a new border design. The back edge corner (as pointed out in the images) will be rounded and not square anymore.

The material also will be titanium.

Still very early to take it as it is. pic.twitter.com/hbdCKUhVP9 — ShrimpApplePro ?? (@VNchocoTaco) November 20, 2022

Daha önce iPhone hakkında farklı bilgiler sızdıran Twitter hesabı, şimdi de iPhone 15 serisinde kullanılması muhtemel olan tasarımı paylaştı. iPhone 12 serisiyle beraber eski düz ve keskin köşe tasarımına geçen Apple'ın iPhone 15 ile tekrar yuvarlak köşeli tasarıma geçmesi bekleniyor.

Öte yandan aynı paylaşımda yapılan başka bir tahmin ise telefonda tercih edilecek malzemenin titanyum olacağı yönünde oldu.