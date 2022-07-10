Meteoroloji'den Bursa için son dakika uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bursa için kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışı konusunda uyardı.

İHA
10 Temmuz 2022 Pazar, 08:28
Meteoroloji'den Bursa için son dakika uyarısı!
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Gece 02.00'dan başlayıp 19.00'a kadar sürmesi beklenen uyarıda şu açıklamayı yaptı:

"Yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

 


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