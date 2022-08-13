Meteoroloji'den Bursa için son dakika uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bursa'da 6 ilçeyi kapsayan uyarıda bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Bursa'nın 6 ilçesi için son dakika uyarısı verdi.
İnegöl, Büyükorhan, Orhaneli, Keles, Harmancık, Yenişehir ilçelerini kapsayan ve bugün 13.00'dan başlayıp 21.00'a kadar sürmesi beklenen uyarıda şu ifadelere yer verildi:
"Gök gürültülü sağanak yağışların, yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir"
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