Meteoroloji'den Bursa için son dakika uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), bugün Bursa için sarı uyarıda bulunuldu.

İHA
06 Ekim 2022 Perşembe, 14:11
Meteoroloji'den Bursa için son dakika uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bursa için son dakika 'sarı' uyarıda bulundu.

Bugün 14.00'dan başlayıp yarın saat 14.00'a kadar sürmesi beklenen uyarı da şu ifadelere yer verildi: 

"Kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğinden meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır.



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