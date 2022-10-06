Meteoroloji'den Bursa için son dakika uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), bugün Bursa için sarı uyarıda bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bursa için son dakika 'sarı' uyarıda bulundu.
Bugün 14.00'dan başlayıp yarın saat 14.00'a kadar sürmesi beklenen uyarı da şu ifadelere yer verildi:
"Kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğinden meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır."
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