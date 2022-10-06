Meteoroloji'den Bursa için son dakika uyarısı

06 Ekim 2022 Perşembe, 14:11

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bursa için son dakika 'sarı' uyarıda bulundu.

Bugün 14.00'dan başlayıp yarın saat 14.00'a kadar sürmesi beklenen uyarı da şu ifadelere yer verildi:

"Kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğinden meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır."



