Meteoroloji'den buzlanma ve don uyarısı
Meteoroloji'nin son yayımladığı hava tahmini raporunda Doğu Anadolu ile Karadeniz'in yüksek kesimlerinde çığ uyarı yapıldı. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayına karşı yurttaşlar uyarıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun genelinin parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu gece saatlerinde Sinop ve Samsun çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNE DÖNECEK
İç ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişikliği olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGARA DİKKAT!
Genellikle güneyli yönlerden, Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BUZLANMA VE DON UYARISI
İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
İlgili Haberler
- Meteoroloji'den yurdun bazı bölgeleri için çığ uyarısı
- Meteoroloji'den 10 kent için turuncu kod uyarısı: Yoğun kar geliyor!
- Meteoroloji saat verip uyardı: Kar geliyor
Günün Video Haberi
Video Haberler
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
- 'Dayanırsın rüşvete, iftiraya, yalana'
- Falyalı suikast sonucu öldü: Görüntüler ortaya çıktı
- Çocuğunu ocakta su kaynatarak ısıtmaya çalışmıştı
- Elektrik faturasına isyan sürüyor
- 'A4 kağıtlarının üzerinde namaz kılıyordum'
- O konuşmanın videosu ortaya çıktı!
- Yolu trafiğe kapatarak dakikalarca oyun oynadılar
- Yurttaşın 'ekmek' çilesi bitmiyor!
- Habertürk canlı yayınında 'zam' kavgası
En Çok Okunan Haberler
- Yurttaşın elektriğine bir zam da nükleerden
- Meteoroloji'den buzlanma ve don uyarısı
- Falyalı ile 'bağlantım yok' demişti
- Muhalefetten tarihi zirve: 6 lider bir araya gelecek
- DSÖ'den açıklama: Yıllar sonra ilk defa görüldü
- Kartal'da korkutan yangın
- Çin'den Pfizer'ın Covid-19 ilacına acil kullanım onayı
- İşte Erdoğan'ın masasındaki son anket
- Milli yıldızın babasından transfer açıklaması!
- Yurttaşlar isyanda: Fareler bastı