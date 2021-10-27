Meteoroloji'den buzlanma ve zirai don uyarısı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun güney, iç ve batı kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. 2 ilde yağış beklenirken, bazı illerde ise don tehlikesi uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin güney, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Anadolu’nun güneydoğusu ile Osmaniye ve Hatay kıyılarının sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Batı Karadeniz ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI ARTIYOR
Hava sıcaklıklarının artarak mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGARA DİKKAT!
Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'da güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
ZİRAİ DON TEHLİKESİNE KARŞI UYARILDI
Karadeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda zirai don riski olduğundan dolayı başta tarımsal faaliyetlerle uğraşan üreticilerimiz ve ilgililer ile vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
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