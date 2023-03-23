Meteoroloji'den deprem bölgesi için 'kuvvetli yağış' uyarısı
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde yarın kuvvetli yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın deprem bölgesinde sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.
Yağışların akşam saatlerinden sonra etkisini artırarak Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ çevreleri ile Malatya'nın güneyinde kuvvetli olacağı öngörülüyor.
Kuvvetli yağışların cumartesi gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.
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