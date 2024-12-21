Antalya'yı sağanak vurdu... Göle dönen yollarda mahsur kaldılar!

Yayınlanma: 21.12.2024 - 17:42

Güncelleme: 21.12.2024 - 17:50

Manavgat ilçesinde saat 15.00 sıralarında şiddetini artıran yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. İlçede bazı cadde ve sokaklar suyla doldu, çok sayıda ev ve işyerini su bastı. Yağış nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Side Mahallesi'nde göle dönen Kazım Karabekir Caddesi'nde araçlar mahsur kaldı. Araçlarından çıkamayanları ekipler, iş makinesiyle kurtardı.

Antalya- Mersin arasındaki D400 karayolunda ve Sarılar Mahallesi'nin köylerle bağlantısını sağlayan Dolbazlar yolunda yağmur sularının dolması nedeniyle trafik aksadı.

Burada da araçlarında mahsur kalanlar iş makinesiyle kurtarıldı. Bazı caddelerde suyun tahliyesi için iş makineleriyle çalışma başlatıldı.

Sorgun Bulvarı'nda da esnaf, işyerine giren suyu boşaltmak için çalışma yaptı. Bazı yurttaşlar ise rögar kapaklarının üzerine biriken atıkları temizledi.