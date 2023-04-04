Meteoroloji'den Doğu Anadolu için 'fırtına' uyarısı: Saatte 80 kilometreye kadar çıkabilir...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu için yarın fırtına uyarısında bulundu, yurttaşlara 'tedbir' çağrısı yaptı.
Türkiye'de bazı bölgelerde kış etkisini kaybettirmedi. Son olarak Meteoroloji Genel Müdürlüğü Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu için fırtına alarmı verdi.
Yapılan açıklamaya göre, yarın rüzgarın, kuzey ve doğusunda güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-70 kilometre/saat), yüksek kesimlerde ise yer yer hamleli kuvvetli fırtına (80 kilometre/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
OLUMSUZLUKLARA DİKKAT
Fırtına nedeniyle yaşanabilecek; ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
??Meteorolojik Uyarı— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) April 4, 2023
Doğu Anadolu'nun Kuzey ve Doğusunda Kuvvetli Rüzgar ve Fırtınaya Dikkat! pic.twitter.com/CrKjur96YM
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