Meteoroloji'den Doğu Anadolu için 'fırtına' uyarısı: Saatte 80 kilometreye kadar çıkabilir...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu için yarın fırtına uyarısında bulundu, yurttaşlara 'tedbir' çağrısı yaptı.

AA
Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 12:45
Meteoroloji'den Doğu Anadolu için 'fırtına' uyarısı: Saatte 80 kilometreye kadar çıkabilir...
Abone Ol google-news

Türkiye'de bazı bölgelerde kış etkisini kaybettirmedi. Son olarak Meteoroloji Genel Müdürlüğü Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu için fırtına alarmı verdi.

Yapılan açıklamaya göre, yarın rüzgarın, kuzey ve doğusunda güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-70 kilometre/saat), yüksek kesimlerde ise yer yer hamleli kuvvetli fırtına (80 kilometre/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

OLUMSUZLUKLARA DİKKAT

Fırtına nedeniyle yaşanabilecek; ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.


meteoroloji genel müdürlüğü meteoroloji Fırtına

İlgili Haberler

Meteoroloji'den Marmara için ‘kuvvetli yağış’ uyarısı

Meteoroloji'den Marmara için ‘kuvvetli yağış’ uyarısı
Meteoroloji'den deprem bölgesi için 'toz taşınımı ve kuvvetli lodos' uyarısı

Meteoroloji'den deprem bölgesi için 'toz taşınımı ve kuvvetli lodos' uyarısı
4 Nisan 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

4 Nisan 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

En Çok Okunan Haberler