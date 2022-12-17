Meteoroloji'den Ege Denizi'nde 'fırtına' uyarısı

Meteoroloji'den Ege Denizi'nin kuzeyinde yarından itibaren etkili olması beklenen fırtınaya ilişkin yapılan açıklamada deniz ulaşımında meydana gelebilecek aksamalara karşı uyarıda bulunuldu.

DHA
17 Aralık 2022 Cumartesi, 14:49
Meteoroloji'den Ege Denizi'nde 'fırtına' uyarısı
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Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nce rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren Ege Denizi'nin kuzeyinde, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ile 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına olarak eseceğinin tahmin edildiği kaydedildi.

Fırtınanın, 21 Aralık Çarşamba günü saat 06.00'dan itibaren etkisini kaybetmesinin beklendiği bildirildi. Deniz ulaşımındaki aksama gibi durumlara karşı denizciler ve bölge halkı uyarıldı. 


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