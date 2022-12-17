Meteoroloji'den Ege Denizi'nde 'fırtına' uyarısı
Meteoroloji'den Ege Denizi'nin kuzeyinde yarından itibaren etkili olması beklenen fırtınaya ilişkin yapılan açıklamada deniz ulaşımında meydana gelebilecek aksamalara karşı uyarıda bulunuldu.
Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nce rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren Ege Denizi'nin kuzeyinde, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ile 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına olarak eseceğinin tahmin edildiği kaydedildi.
Fırtınanın, 21 Aralık Çarşamba günü saat 06.00'dan itibaren etkisini kaybetmesinin beklendiği bildirildi. Deniz ulaşımındaki aksama gibi durumlara karşı denizciler ve bölge halkı uyarıldı.
??Denizlere Ait Meteorolojik Uyarı— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) December 17, 2022
Denizlerimizde (Kuzey Ege) Fırtına Bekleniyor! pic.twitter.com/zzeGydiPcE
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