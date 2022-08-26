Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı
Meteoroloji 26 Ağustos hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova, Balıkesir, Bursa, Bilecik başta olmak üzere yurdun birçok yerine gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Yapılan son değerlendirmelere göre; Cuma sabah saatlerinden itibaren batı bölgelerde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, Marmara’nın güney ve doğu (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova, Balıkesir, Bursa, Bilecik), İç Ege (Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli’nin doğusu), Isparta ve Burdur çevreleri ile Eskişehir’in batısında kuvvetli (21-50 kg/m2), Çanakkale çevreleri ile Edirne’nin güney ilçelerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu; bu akşam ilk saatlerde Trakya ile Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde, yarın İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova, Balıkesir, Bursa, Çanakkale ve Bilecik ile Edirne'nin güney çevrelerinde yerel kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 20°C, 31°C
Cuma sabah saatlerinden sonra güney çevreleri yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 22°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların bu akşam ilk saatlerde Avrupa yakasında, yarın öğle saatlerinden sonra il genelinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
KIRKLARELİ 20°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların bu akşam ilk saatlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
KOCAELİ 22°C, 30°C
Cuma sabah saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Kütahya, Afyonkarahisar ve Uşak ile Denizli’nin doğu çevrelerinde yarın öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR 16°C, 26°C
Cuma öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 21°C, 30°C
Cuma öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 22°C, 29°C
Cuma öğle saatlerinden sonra il geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA 20°C, 30°C
Cuma öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, batısı yer yer çok bulutlu; Batı Akdeniz ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yarın öğle saatlerinden sonra Isparta ve Burdur çevrelerinde görülecek yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA 24°C, 33°C
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 24°C, 29°C
Cuma öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 24°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 15°C, 27°C
Cuma öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Eskişehir ile Ankara’nın kuzeybatı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Eskişehir çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA 19°C, 33°C
Parçalı bulutlu, kuzeybatı çevreleri yarın öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI 17°C, 35°C
Parçalı bulutlu, kuzey ve batı çevreleri yarın öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 18°C, 28°C
Parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, bu akşam ve yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 19°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Düzce ile bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 15°C, 26°C
Cuma öğle saatlerinden sonra il geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 22°C, 29°C
Cuma öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU 17°C, 31°C
Cuma öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP 26°C, 31°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Cuma öğle saatlerinden sonra kıyı illerinin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 21°C, 36°C
Parçalı bulutlu
ARTVİN 22°C, 36°C
Cuma öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yüksekleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇORUM 17°C, 33°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 24°C, 30°C
Cuma öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 16°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KARS 11°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA 19°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
VAN 17°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 20°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 21°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 25°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 22°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
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