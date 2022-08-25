Meteoroloji'den Marmara Bölgesi için bir uyarı daha! Saat verildi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi’nde yarın için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi’nde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Edirne’nin güney ilçelerinde (Enez, İpsala, Keşan, Uzunköprü, Meriç) yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olacağının tahmin edildiği bildirildi.
Açıklamada ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.
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