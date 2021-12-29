Meteoroloji'den Güney ve Kuzey Ege ile Batı ve Orta Akdeniz için fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Güney ve Kuzey Ege ile Batı ve Orta Akdeniz için kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı.
Meteoroloji'nin uyarısına göre, Güney Ege'nin güneyinde rüzgarın yarın ilk saatlerden itibaren güney ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50/75 km/sa) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
Kuzey Ege'de ise rüzgarın yarın akşam saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50/75 km/sa) fırtına şeklinde, açıklarda ise 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın cuma günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
Batı ve Orta Akdeniz'de de rüzgarın, yarın günün ilk saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50/75 km/sa) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Bu bölgelerde de fırtınanın cuma günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
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