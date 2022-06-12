Meteoroloji'den heyelan uyarısı: Bu illere dikkat!
Meteorolojinin son tahminlerine göre Trabzon, Rize ve Gümüşhane'de kuvvetli yağış etkili olacak. Sağanak yağışın yaklaşık 3 saat sürmesi beklenen iller için heyelan uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karadeniz'e heyelan uyarısı verdi. 3 saat süresince Trabzon ve Rize çevreleri ile Gümüşhane'nin kuzey kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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