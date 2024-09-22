Meteorolojiden iki kent için sağanak uyarısı

Hatay çevreleri ve Samsun için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteorolojiden iki kent için sağanak uyarısı
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AA
Yayınlanma: 22.09.2024 - 22:14

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Hatay çevrelerinde halen devam eden gök gürültülü sağanağın, 3 saatlik periyotta il merkezinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

SAMSUN'DA DA KUVVETLİ SAĞANAK BEKLENİYOR

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden alınan verilere göre, Atakum, İlkadım, Canik, Ondokuzmayıs, Tekkeköy, Çarşamba, Terme, Kavak, Asarcık, Ayvacık ve Salıpazarı ilçelerinde akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanağın yer yer kuvvetli olmasının beklendiği kaydedildi.

Sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.



Etiketler: #açıklama #kuvvetli sağanak #sağanak

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