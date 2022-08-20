Meteoroloji'den İstanbul için 'yüksek sıcaklık' uyarısı

20 Ağustos 2022 Cumartesi, 07:10

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz, Kocaeli, Sakarya, Osmaniye, Sivas, Erzincan ve Ardahan çevreleri ile Kahramanmaraş'ın batı, Hatay'ın kıyı, Erzurum'un kuzey ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ordu, Giresun ve Rize çevreleri ile Trabzon'un doğu, Artvin'in kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MARMARA

Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 22°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 22°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 20°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ 20°C, 32°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güney kıyılarında kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 15°C, 30°C

Az bulutlu

DENİZLİ 23°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 25°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 24°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Cumartesi Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii, Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın batı, Hatay'ın kıyı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 25°C, 35°C

Cumartesi kuzey ve doğu ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 27°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 25°C, 31°C

Cumartesi sabah saatlerinde kıyı ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 19°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Cumartesi öğle saatlerinden sonra Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 18°C, 31°C

Parçalı bulutlu

ÇANKIRI 16°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam ilk saatlerde yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 18°C, 29°C

Parçalı bulutlu

KONYA 20°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin kıyı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 14°C, 28°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE 19°C, 32°C

Cumartesi öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 14°C, 30°C

Cumartesi öğleden sonra ile genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 24°C, 29°C

Cumartesi öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ordu, Giresun ve Rize çevreleri ile Trabzon'un doğu, Artvin'in kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor

AMASYA 18°C, 32°C

Cumartesi sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN 20°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇORUM 15°C, 30°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 23°C, 28°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Cumartesi öğle saatlerinde Erzincan ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 13°C, 31°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 11°C, 30°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

MALATYA 21°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 12°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 21°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 23°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 23°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 25°C, 36°C

Az bulutlu ve açık