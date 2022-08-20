Meteoroloji'den İstanbul için 'yüksek sıcaklık' uyarısı
Meteoroloji 20 Ağustos hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre 17 ilde sağanak yağış bekleniyor. Ayrıca İstanbul için de sıcaklık uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz, Kocaeli, Sakarya, Osmaniye, Sivas, Erzincan ve Ardahan çevreleri ile Kahramanmaraş'ın batı, Hatay'ın kıyı, Erzurum'un kuzey ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ordu, Giresun ve Rize çevreleri ile Trabzon'un doğu, Artvin'in kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
MARMARA
Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 22°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 22°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ 20°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ 20°C, 32°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güney kıyılarında kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR 15°C, 30°C
Az bulutlu
DENİZLİ 23°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 25°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 24°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Cumartesi Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii, Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın batı, Hatay'ın kıyı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 25°C, 35°C
Cumartesi kuzey ve doğu ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 27°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 25°C, 31°C
Cumartesi sabah saatlerinde kıyı ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA 19°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Cumartesi öğle saatlerinden sonra Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 18°C, 31°C
Parçalı bulutlu
ÇANKIRI 16°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam ilk saatlerde yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 18°C, 29°C
Parçalı bulutlu
KONYA 20°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin kıyı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 14°C, 28°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE 19°C, 32°C
Cumartesi öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU 14°C, 30°C
Cumartesi öğleden sonra ile genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP 24°C, 29°C
Cumartesi öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ordu, Giresun ve Rize çevreleri ile Trabzon'un doğu, Artvin'in kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor
AMASYA 18°C, 32°C
Cumartesi sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN 20°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇORUM 15°C, 30°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 23°C, 28°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Cumartesi öğle saatlerinde Erzincan ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 13°C, 31°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 11°C, 30°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
MALATYA 21°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 12°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 21°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 23°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 23°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 25°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
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