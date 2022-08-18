Meteoroloji'nin sıcaklık uyarısı sürüyor

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Bingöl ve Tunceli’de yurttaşları sıcaklara karşı uyardı.

İHA
18 Ağustos 2022 Perşembe, 13:54
Meteoroloji'nin sıcaklık uyarısı sürüyor
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Meteoroloji, yurttaşları mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar konusunda uyardı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Bölgemiz genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmesi beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle; güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir” denildi. 


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