Meteoroloji'nin sıcaklık uyarısı sürüyor
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Bingöl ve Tunceli’de yurttaşları sıcaklara karşı uyardı.
Meteoroloji, yurttaşları mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar konusunda uyardı.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Bölgemiz genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmesi beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle; güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir” denildi.
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