Meteoroloji İstanbul'u uyardı: Sağanak yağışa dikkat!

Yayınlanma: 20.06.2023 - 18:03

Güncelleme: 20.06.2023 - 19:47

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere ve meteoroloji radarından alınan bilgilere göre, saat 19.00 TSİ'ye kadar, İstanbul Avrupa yakasında yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

TEDBİRLİ OLUNMASI KONUSUNDA UYARI

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.